「恋は雨上がりのように」の眉月じゅん最新作にして累計発行部数160万部を超える人気漫画 「九龍ジェネリックロマンス」(集英社 「週刊ヤングジャンプ」連載)がアニメ化に続き、待望の実写映画化!! 全国公開中です。過去の記憶がない鯨井令子と誰にも明かせない過去をもつ工藤発の恋。2 人の距離が近づくほど深まっていく謎。 その真相にたどり着く時、2人は究極の選択を迫られるー。本作の舞台となる、かつて香港に存在した美しく