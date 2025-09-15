◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）男子マラソンが国立競技場発着で行われ、優勝争いは歴史的な大接戦となった。タンザニアのシンブが２時間９分４８秒で優勝。同タイム、着差ありの２位がペトロス（ドイツ）が２位だった。２人は競技場にほぼ同時で入り、残り１００メートルでペトロスが抜け出したが、残り５０メートルでシンブが猛烈に追い上げ、ぎりぎりで逆転した。歴史的な大接戦に、ＴＢＳのアナウンサーは「写真