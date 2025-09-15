男子マラソンゴールに向かう近藤亮太＝国立競技場陸上の世界選手権東京大会第3日は15日、国立競技場で行われ、同競技場発着で実施の男子マラソンで日本勢は近藤亮太（三菱重工）が2時間10分53秒で11位に入ったのが最高だった。小山直城（ホンダ）は23位、吉田祐也（GMOインターネットグループ）は34位。アルフォンスフェリックス・シンブ（タンザニア）が2時間9分48秒で優勝した。女子棒高跳び予選に諸田実咲（アットホーム