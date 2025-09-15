陸上の世界選手権東京大会は１５日、男子マラソンが国立競技場を発着するコースで行われ、Ａ・シンブ（タンザニア）が２時間９分４８秒で優勝した。近藤亮太（三菱重工）が２時間１０分５３秒で日本勢最高の１１位だった。（記録は速報値）