■米女子ゴルフクローガ―・クイーンシティ選手権最終日（日本時間14日〜15日、オハイオ州・TPCリバーズ・ベンド、6876ヤード・パー72）今年の全英女子オープン覇者で米女子ツアー2勝目を目指した山下美夢有（24・花王）は、最終日を首位と2打差3位タイでスタートした。前半2バーディ1ボギーとスコアを伸ばしきれず。後半も2バーディーに留まり通算17アンダーで4位フィニッシュ。逆転優勝はならなかったものの米女子ツアー本格参