子どもの教育に熱心な富裕層は、海外留学への関心も高い。今、富裕層に人気の留学先はどこなのか。王道からコスパ最強の国まで富裕層一家の留学事情について、留学ソムリエの大川彰一さんが解説する。（構成／ダイヤモンド・ライフ編集部）富裕層が子どもを行かせたがる人気の留学先は？富裕層においては、昔から子どもを海外に留学させることはさかんに行われていました。ただかつてはある意味、留学自体が一種のステータスだ