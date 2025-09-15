デンマーク・コペンハーゲン発の時計ブランドであるAV86（旧・About Vintage）は9月18日に、クラシックな複雑機構であるムーンフェイズ（月齢表示）を搭載し、モダンなデザインと融合させた新作の限定コレクション「1968 Moonphase Collection」を発売する。スチールモデルは、カラーがDark Blue、Green、Brownの3エディションで、価格は4万4000円。ローズゴールドモデルの価格は4万7000円。●北欧らしいミニマリズムと現代的な