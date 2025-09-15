アリババ集団傘下の金融会社アント・グループは11日、上海で開催されたインクルージョン外灘大会で支付宝（アリペイ）の「AI付（AI決済）」を初公開した。瑞幸咖啡（ラッキンコーヒー）との連携でAIによる注文から決済までを対話形式で完結させる仕組みだ。一方、高徳地図（Gaode Map）は「掃街榜（街巡りランキング）」をローンチした。ナビゲーションや来店行動を評価指標に用いることで、大衆点評（美団傘下）ら既