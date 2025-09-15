Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。キャンプやBBQ、ドライブなど、アウトドアの楽しみが増えるこれからの季節。とはいえ、まだまだ暑さ厳しい日が続きます。暑い日こそ、キンキンに冷えた飲み物で火照った体をリフレッシュしたいもの。一時的に保冷するならクーラーボックスで十分ですが、食べ物や飲み物を冷たい状態でキー