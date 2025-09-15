◇欧州男子ゴルフツアーBMWPGA選手権最終日（2025年9月15日英国ウェントワースC＝7267ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、20位から出た松山英樹（33＝LEXUS）は6バーディー、1ボギーの67で回り、通算13アンダーまで伸ばし、13位で大会を終えた。31位で出た桂川有人（26＝国際スポーツ振興協会）は72で回り、7アンダーで54位に終わった。アレックス・ノレン（42＝スウェーデン）が、通算19アンダーで並んだア