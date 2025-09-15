＜大相撲九月場所＞◇初日◇14日◇東京・両国国技館【映像】鍛え抜かれた“驚き”の筋肉美1995年春場所の初土俵以来、30年間無休で土俵に上がり続けている“休まぬ鉄人”49歳の最年長力士にファンから感嘆の声。「49歳のカラダじゃない」「30年皆勤はすごい」など驚きのコメントが続々と上がった。その力士は三段目七十六枚目・翔傑（芝田山）。昭和51年9月5日生まれで、先日49歳を迎えたばかりの現役最年長力士だ。初土俵は19