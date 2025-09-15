「陸上・世界選手権・男子マラソン」（１５日、国立競技場）２度目のマラソンで、世界選手権に挑んだ近藤亮太（２５）＝三菱重工＝が堂々の走りをみせたが１１位に終わり、１３年モスクワ大会５位の中本健太郎以来１２年ぶりの入賞はならなかった。厳しい残暑が残る中でレース。気温２７度、湿度７５％の環境でスタートした。徐々に気温が上がり、中盤からは持ちタイム上位選手が次々と脱落しているサバイバルレースとなった