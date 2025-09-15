秋田・能代市で、大雨による冠水道路で走行中の車が大波にのまれる様子がカメラに捉えられた。対向車のトラックが作り出した水しぶきで視界が奪われ、運転者は一時的にブレーキの効きが悪くなるなど命の危険を感じたという。JAFは冠水道路の危険性を検証し、どの車種であっても迂回を徹底するよう注意を呼びかけている。冠水道路でトラックの波が直撃大雨の秋田・能代市で10日に撮影されたのは、冠水道路に潜む思わぬ危険だ。車は