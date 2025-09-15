沖縄県出身の母娘2組による家族ユニット、ゆいがーるが10月から、それぞれ2局で同時にラジオレギュラー番組をスタートすることが15日、分かった。2組の母娘が同時期に2つの別局でレギュラー番組を持つことはラジオ界でも極めて異例で、注目を集めそうだ。SHOKO＆AYANEはFM NACK5で「ゆいがーるSHOKO＆AYANEのゆんたくハッピーアワー」(10月4日スタート、土曜午後10時)を担当。MIZUNO＆COCONAはFM FUJIで「ゆいがーるMIZUNO＆COCONA