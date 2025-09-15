東京世界陸上第3日陸上の世界選手権東京大会第3日が15日に行われ、国立競技場発着のコースで争う男子マラソンに小山直城（Honda）、吉田祐也（GMOインターネットグループ）、近藤亮太（三菱重工）が出場。2時間9分48秒の同タイム決着となった大激戦は、シンブ（タンザニア）が制し、ペトロス（ドイツ）が銀メダルだった。トラック勝負に持ち込まれた金メダル争い。先にスパートしたペトロスが先頭で最後の直線に入ったが、諦め