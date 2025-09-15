ニック・シュミットがザンクトパウリとプロ契約ドイツ1部ザンクトパウリは9月12日、日本人の母とドイツ人の父を持ち、年代別日本代表にも選出されてきたMFニック・シュミットと、プロ契約を締結したと発表した。シュミットは2015年からザンクトパウリの下部組織に入り、2024年10月にU-18日本代表に初招集される。その後も年代別日本代表に選出され、今年2月にはU-20日本代表の一員としてU-20アジアカップにも出場してベスト4進