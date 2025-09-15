日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）が１５日、生放送された。番組冒頭でＭＣの山里亮太が「９月１５日です、みなさん！何の日か分かりますか！？」と声を張り上げてスタジオ出演者に質問。コメンテーターらは「敬老の日」と声を合わせて答えた。これに山里は「敬老の日もありますけど、もっと大事な日を忘れていないですかって話しですよ！」とたたみかけた。そして同局の黒田みゆア