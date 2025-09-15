沖縄県出身の母娘２組で結成された家族ユニット「ゆいがーる」の母ＭＩＺＵＮＯ、娘ＣＯＣＯＮＡが、１０月４日スタートのＦＭＦＵＪＩ「ゆいがーるＭＩＺＵＮＯ＆ＣＯＣＯＮＡのちむちゅランド」（土曜・後７時半）でラジオレギュラー番組をスタートさせる。文化や言葉、推しの話まで、沖縄の浜辺にいるようなゆったりとした語らいで届ける番組。「ゆいがーる」は、琉球音楽をベースにロック、ハウス、メタルなどを融合