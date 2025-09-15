沖縄県出身の母娘２組で結成された家族ユニット「ゆいがーる」の母ＳＨＯＫＯ、娘ＡＹＡＮＥが、１０月４日スタートのＦＭＮＡＣＫ５「ゆいがーるＳＨＯＫＯ＆ＡＹＡＮＥのゆんたくハッピーアワー」（土曜・後１０時）でラジオレギュラー番組をスタートさせる。眠りにつく前のひとときに、「母娘」ならではの視点から日常の気づき、小さな幸せなどの心ほどけるゆんたく（おしゃべり、団らん）を届ける番組。「ゆいがーる