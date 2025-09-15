☆広島―ヤクルト（１４：００・マツダスタジアム）広島＝玉村、ヤクルト＝青柳フィリーズ傘下のマイナーからヤクルトに加入した青柳が１５日の広島戦でＮＰＢ復帰戦となる。ＮＰＢでの登板は２０２４年９月３０日のＤｅＮＡ戦（甲子園）以来で約１年ぶり。勝てば２４年９月１０日のＤｅＮＡ戦（甲子園）以来の勝利となるが、実は広島戦はわずか１勝しかあげていない。青柳の対戦相手別勝敗（セ・リーグのみ）は以下の通り。