◆米大リーグレッドソックス―ヤンキース（１４日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が１４日（日本時間１５日）、本拠のヤンキース戦に「６番・ＤＨ」で出場。５試合ぶりのマルチ安打を放ち、４試合ぶりの打点を挙げた。レッドソックスが５連打で３点を先行した１回無死二、三塁でセンターへの犠飛で三塁走者を返し４試合ぶりの打点を挙げると、３回には打球速度１０３・