◇陸上世界選手権東京大会第3日 男子マラソン（2025年9月15日国立競技場発着42.195キロ ）男子マラソンは初出場の近藤亮太（25＝三菱重工）が2時間10分53秒で日本勢トップの11位だった。＜近藤アラカルト＞☆生年月日とサイズ1999年（平11）10月5日生まれ、長崎県出身の25歳。1メートル68。☆陸上との出合い小学生の頃からマラソン大会に出場。島原一中に入学し、一緒にソフトボールをしていた同級生に誘わ