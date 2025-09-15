◇米女子ゴルフツアークローガー・クイーン・シティー選手権最終日（2025年9月14日米オハイオ州TPCリバースベンド＝6876ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、3位で出た山下美夢有（24＝花王）は4バーディー、1ボギーの69で回り、通算17アンダーで日本勢最上位の4位に入った。同じく3位スタートの岩井千怜（23＝Honda）は71で回り、65と伸ばした畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）とともに15アンダーで5位