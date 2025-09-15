人気YouTuberのヒカル（34）が14日、X（旧ツイッター）を更新。自身のYouTubeチャンネルで行った「オープンマリッジ」宣言についての反響をめぐり、思いをつづった。ヒカルは元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの進撃のノア（30）と交際0日で結婚。そのノアと2人で動画に登場し「オープンマリッジ」を宣言。「配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形を指します」と説明し、動画には批判的なコメントが殺到