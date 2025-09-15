◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）男子マラソンが国立競技場発着で行われ、日本勢は３人全員が入賞を逃した。２時間１０分５３秒をマークした近藤亮太（三菱重工）の１１位が日本勢最高だった。小山直城（ホンダ）は２３位、吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）は３４位だった。序盤は日本勢３人が確実に先頭集団に食らいついてレースを展開。２５キロ手前で日本歴代３位（２時間５分１６秒）の記録を持ち、入賞