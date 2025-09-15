「世界陸上選手権」の男子マラソンが15日、東京で行われ、三菱重工の近藤亮太選手は11位となりました。 自身初マラソンとなった2月の「大阪マラソン」で日本歴代5位のタイムを記録し、世界陸上選手権の男子マラソン日本代表に選出された近藤亮太選手は、島原市出身です。 終盤苦しそうな表情を見せながらも粘り強い走りを見せ、日本人トップの11位となりました。 諫早市ではパブリックビューイングが行われ、地元・長崎か