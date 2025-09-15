「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ」で準優勝に輝いた侍ジャパン高校日本代表が１５日、那覇市内で解団式を行った。日本高野連の宝馨（たから・かおる）会長が、銀メダルを手中に収めたナインやチームスタッフをねぎらった。「８連勝して準優勝ということで、立派な成績をおさめてくれ、本当にありがたいと思っている。準優勝だが、勝率はアメリカと並んで１位ですから、堂々たる準