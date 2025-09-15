お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建（52歳）が、9月14日に放送されたバラエティ番組「チャンスの時間」（ABEMA）に出演。5年前にタイムリープして“謝罪会見”に再挑戦する企画の中で、渾身の“なぞかけ”を披露した。番組は今回、緊急企画「まだ許されていなかった 渡部の謝罪会見をやり直そうSP」を放送。今年7月に放送された地上波特番に渡部の“奥様”が出演した際、「まだ許してはいない」と語ったことで、再び注目を集め