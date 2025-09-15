◇陸上世界選手権東京大会第3日 男子マラソン（2025年9月15日国立競技場発着42.195キロ ）男子マラソンはアルフォンスフェリックス・シンブ（タンザニア）が金メダルを獲得した。アマナル・ペトロス（ドイツ）と2時間9分48秒の同タイムでゴールしたが、タイム着差でレースを制した。スローペースでスタートしたレースは15キロ付近まで先頭集団が50人以上の大集団を形成して展開。その後一人一人が落ちていくサバイバ