「勝ちがついたのはすごい嬉しかったですね」。ロッテの河村説人は前回登板の8日のオリックス戦（ZOZOマリン）で、22年5月11日の楽天戦以来となる白星を手にした。河村は20年ドラフト4位でロッテに入団し、1年目の21年は先発・リリーフで20試合に登板して4勝（1）を挙げ、2年目の22年も2勝をマークしたが、同年9月16日に『右尺骨神経前方移行術および右肘内側側副靭帯補強術』。実戦復帰まで5カ月から6カ月を見込んでいたが