ラストワンプレーで決着をつけた。J２で12戦未勝利の山口は９月14日、J２第29節で千葉とホームで対戦。39分に先制し、58分に失点。１−１のタイスコアで迎えた90＋６分、決勝点を奪う。敵陣の左エリアから古川大悟がゆっくりとドリブル。ボックス内に進入すると、グッと前にボールを持ち出し、左足を振り抜く。対峙する相手の股の間を射抜くシュートをゴール右に流し込んだ。サポーターと共に歓喜を分かち合う。そしてタイ