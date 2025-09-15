「陸上・世界選手権・男子マラソン」（１５日、国立競技場発着）厳しい残暑が残る中でレース。気温２７度、湿度７５％の環境でスタートした男子マラソンでも有力選手の脱落が相次ぎ、持ちタイム１、３位の選手が棄権。同２位も腹痛で急失速した。メダル争い常連の２大マラソン大国ケニア、エチオピア勢が入賞すらできないまさかの結果となった。両国の選手がいずれもメダルを獲得できなかったのは０５年ヘルシンキ大会（１位ガ