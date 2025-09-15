「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ」で準優勝に輝いた侍ジャパン高校日本代表が１５日、那覇市内で解団式を行った。阿部葉太主将（横浜３年）は「約２０日間にわたり、本当にスタッフの皆さん、そしてトレーナーの皆さん、本当にありがとうございました」と感謝の思いを伝えた。「高校球児の中で数少ない２０人という枠に選出していただいて、自分たちは世界の舞台で試合をする、そ