米メディア「ジ・アスレチック」は１５日、ドジャースの大谷翔平投手と代理人ネズ・バレロ氏が、ハワイ島で進められている総額２億４０００万ドル（約３５０億円）規模の高級住宅開発を巡る訴訟に対し、却下を求める申し立てを行ったと報じた。訴えは、バレロ代理人が、１０年以上にわたり進められてきた２億４０００万ドルの高級住宅プロジェクトから、ハワイを拠点とする２人の不動産開発業者を解雇させたとするもの。同メ