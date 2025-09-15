◆米大リーグレッドソックス―ヤンキース（１４日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が１４日（日本時間１５日）、敵地でのレッドソックス戦に「２番・ＤＨ」で先発出場し、２試合ぶりの４８号を放った。現地１２日のレッドソックス戦では中堅左のグリーンモンスター越え場外に飛び出す飛距離４６８フィート（約１４２・６メートル）の特大アーチを放ったジャッジ。