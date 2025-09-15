「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ」で準優勝に輝いた侍ジャパン高校日本代表が１５日、那覇市内で解団式を行った。すでに今大会限りでの勇退を表明している高校日本代表の小倉全由監督（６８）＝前・日大三監督＝は、ラストミーティングで以下のようにあいさつし、ナインに感謝を伝えた。＊＊＊監督を務めさせてもらって、まずはみんなに優勝させることができなかったってこ