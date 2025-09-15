今季も佳境に差し掛かったプロ野球では、上位進出を懸けた熱戦が日々繰り広げられているが、春先から話題を席巻した「トルピード型バット（魚雷型バット）」を抜きにして、2025年の野球界を語ることはできないだろう。MLBで「長打が出やすい」と注目を集めた新型バットは、程なく日本球界でも使用が認められ、一躍注目の的に。従来よりも芯が太くヘッドが細く絞られた特徴あるフォルムや、キャッチーな名称の影響もあり、瞬く