元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が13日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。食事デート中にスマホを触ることが許せないと明かした。ゲストは2週続けてピン芸人のふかわりょう（51）。2週連続の恋バナで盛り上がった。田中は「最初は携帯とかなくしゃべってるのに、気付いたらお互い携帯見ながらしゃべってるみたいな。それが嫌なんですよ」と切り出した。「『