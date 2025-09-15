「9月15日」。今日は何の日でしょう？答えは「シルバーシート記念日」！日本国有鉄道（現：JR東日本）の中央線に、初めて高齢者・障害者のための優先席「シルバーシート」が設置されたことにちなんで、制定されました。なぜ「優先席」は、「シルバーシート」という名前で設置されたのでしょうか。わずか数秒のやり取りから思いやりの連鎖を始めよう！日本国有鉄道（現：JR東日本）の中央線に、1973（昭和48）年9月15日、初めて高齢