セルティック前田大然がリーグ戦今季初ゴールスコットランド1部セルティックは、9月14日に行われたスコットランド・プレミアリーグ第5節でキルマーノックと対戦し、2-1で勝利した。この試合で今シーズンのリーグ戦初ゴールを決めた日本代表FW前田大然に、セルティック専門サイト「67Hail Hail」は「6.0」の採点をつけている。この試合、日本代表でもチームメイトのMF旗手怜央とともに先発出場した前田は、スコアレスで迎えた後