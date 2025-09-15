【デンバー共同】ラグビーのパシフィック・ネーションズカップ（PNC）は14日、米コロラド州デンバーで行われ、世界ランキング13位の日本代表は準決勝で同16位のトンガ代表に62―24で快勝し、21日（日本時間22日）の決勝に進んだ。先制された日本は前半10分にフッカー江良（東京ベイ）がトライを奪い、その後も2トライを加えて21―19で折り返した。後半は素早い攻撃から主導権を握り、5トライを挙げて点差を広げた。