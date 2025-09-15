―［インタビュー連載『エッジな人々』］― ◆私は日本ファースト！「手取りを増やす」政策を掲げて現役世代の心を鷲掴みにする国民民主党の勢いが止まらない。女性問題や候補者選定で逆風も吹いたが、結党5年の新興政党は時代に取り残された氷河期世代を救うことができるのか？ 代表にして日本一の政治家YouTuberである玉木雄一郎氏が本音で語った。昨年の衆院選で「103万円の壁の引き上げ」を掲げて議席を4倍に増やし、（※1）