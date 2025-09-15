パレスチナ自治区ガザをめぐる情勢などを協議するため、アメリカのルビオ国務長官がイスラエルを訪問しました。イスラエルに到着したルビオ国務長官は14日、ネタニヤフ首相とともにエルサレムのユダヤ教の聖地「嘆きの壁」を訪れ、祈りをささげました。AP通信は、ルビオ氏の訪問について、ネタニヤフ首相が「イスラエルとアメリカの同盟関係は『嘆きの壁』の石と同様に強固で永続的なものだ」と述べ、歓迎したと伝えています。ルビ