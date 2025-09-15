大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年7月11日記事は取材時の状況）＊＊＊自らの車上生活を配信するYouTuber・戦力外110kgおじさん。「戦力外」と印字されたＴシャツを着て、車内での生活を切り取って動画投稿をしている。チャンネル登録者数は16万人以上。言ってみれば40代の中年男性