一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を9月14日正午から15日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。12月26日から2026年1月3日までの年末年始期間は対象外となる。対象ホテルと料金一例は、ラビスタ東京ベイ（2名素泊まり）が18,880円から、羽田エクセルホテル東急（同）が17,120円から、東急ステイ札幌（同）が5,468円から、ラビスタ函館ベイ（同）が17,280円から、ウェスティンホテ