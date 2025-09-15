近年増加しているゲリラ豪雨。気象庁によれば、日降水量300mm以上など強度の強い雨が降る頻度は、1980年頃と比較して2倍程度にも増加しているという。もし、大雨から避難することになった場合、移動中にケガをしないためにはどうすればよいのだろうか？そんな防災の基礎知識が子どもにもわかりやすく紹介されている本が『いのちをまもる図鑑』（ダイヤモンド社）だ。クマに遭遇したときの対処法から、ノドに食べ物が詰まったときの