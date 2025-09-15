かつて香川真司もプレーした世界的名門のマンチェスター・ユナイテッド。だが、近年は低迷しており、昨シーズンはプレミアリーグで屈辱的な15位に沈んだ。そのユナイテッドは、14日に行われた宿敵シティとのマンチェスターダービーで0-3の敗戦を喫した。3-4-2-1システムを採用するルベン・アモリン監督は、この日もルーク・ショウを3バックの一角で起用。ただ、本来左サイドバックである彼は、シティ相手に厳しいプレーを強いられ