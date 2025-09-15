■「価格破壊」と騒いだのは昔の話現在、わが国の経済は、物価が下落する“デフレ”から、物価が上昇する“インフレ”へ変わりつつある。1990年代後半から、わが国は景気の低迷もあり、“価格破壊”などと言われるような物価下落＝デフレが続いた。その後、2015年から2021年まで、わが国の消費者物価の総合指数は年率0％近傍で推移した。それが2022年、前年比2.5％に跳ね上がった。昨年7月の消費者物価は前年同月比3.1％上昇した。