「陸上・世界選手権・男子マラソン」（１５日、国立競技場発着）青学大出身で、日本歴代３位の記録を持つ吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインタネットグループ＝は２５キロ過ぎに先頭集団から遅れた。ＴＢＳの中継で解説する青学大の原監督は「どうした」と声をあげ、「足の運びも悪くないんですけどね。どうした」、「動きそのものは悪くないんですよね。何が起こってるんだろう」と心配そうに語った。吉田は途中の給水に失敗して