日本人の1人あたりのコメ消費量は減少を続けてきた。茨城大学学術研究院応用生物学野教授の西川邦夫さんは「代替食品であるパンや麺類等の小麦製品の消費が増加し、コメを代替したことがよく言われる。だが、カロリー構成比で見ると日本人のコメ消費が小麦に代替されたとは言えない」という――。※本稿は、西川邦夫『コメ危機の深層』（日経プレミアシリーズ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／w-stock※写真はイメ